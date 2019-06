Elton John critica os cortes de cenas de sexo gay no filme sobre a sua vida exibido na Rússia

O cantor Elton John criticou a censura russa a cenas de sexo gay no novo filme musical baseado em sua biografia, “Rocketman”, chamando a decisão de “aversão cruel ao amor entre duas pessoas”.

Elton e os produtores de “Rocketman”, que mostra os aspectos positivos e negativos da ascensão à fama do músico britânico homossexual, publicaram uma nota após a imprensa russa reportar que as cenas que envolviam sexo homossexual e consumo de drogas teriam sido cortadas de uma exibição do filme naquele país.

“Rejeitamos da maneira mais enfática possível a decisão de ceder a leis locais e censurar “Rocketman” para o mercado russo”, disseram John e os produtores do filme. “Saber que o distribuidor local cortou algumas cenas, negando que o público veja o filme como ele foi elaborado, é uma reflexão triste do mundo dividido no qual ainda vivemos e sobre como ele pode tão cruelmente não aceitar uma cena de amor entre duas pessoas”, acrescentou a nota.

O jornal de língua inglesa Moscow Times citou na sexta-feira o crítico de cinema russo Yegor Moskvitin, que havia visto o filme na estreia mundial, no dia 16 de maio em Cannes, na França, dizendo que várias cenas, totalizando cerca de cinco minutos, haviam desaparecido da versão russa.

O filme, que ganhou críticas positivas e foi bem recebido, estreou mundialmente nesta semana. Elton John, de 72 anos, um influente ativista pelos direitos dos homossexuais, já criticou anteriormente uma lei que proibia a divulgação de “propaganda gay” entre jovens russos. Em 2015, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que estaria disposto a encontrar Elton John. Embora o cantor tenha feito um show em Moscou em maio de 2016, nenhum encontro com Putin ocorreu.

Inglaterra

Elton John disse que está envergonhado da Inglaterra depois de a maioria do país se mostrar favorável ao Brexit, movimento britânico de saída da União Europeia. As informações são do site The Guardian.

Enquanto se apresentava na última quarta-feira (29) em Verona, na Itália, ele comentou: “Estou envergonhado de meu país pelo que ele fez. Isso cria uma ruptura entre as pessoas. Estou cansado dos políticos. Especialmente os britânicos. Estou cansado do Brexit. Eu sou europeu. Eu não sou um estúpido”.

Elton John já havia expressado descontentamento com o Brexit em 2018: “Eu não penso que a verdade foi dita aos britânicos. Prometeram a eles algo que era completamente ridículo e economicamente inviável.” O cantor chamou muita atenção recentemente com a estreia da cinebiografia “Rocketman”, baseada na vida dele.

Deixe seu comentário: