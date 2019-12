Celebridades Elymar Santos diz ter pagado e recebido por sexo

12 de dezembro de 2019

Cantor falou ainda que "vale tudo no amor, menos expor intimidade" Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para Elymar Santos, de 67 anos, “vale tudo no amor, menos expor intimidade”. Ao comentar sua vida íntima, o cantor foi além e revelou já ter transado por dinheiro. “Já paguei por sexo e já fui pago também. Ou eu ganhava um dinheiro assim ou passava fome. Com meus 16, 17 anos, tive problemas em casa e caí no mundo”.

Essa foi apenas uma das histórias picantes contadas pelo artista carioca. “Na cama tem que surpreender, improvisar! Não pode ir com um roteiro pronto. O fetiche surge no momento. Tem gente com quem eu tenho vontade de fazer loucuras, gente com quem eu quero fazer calminho e tem quem eu queira que vá logo embora”.

Parafraseando uma de suas canções mais famosas, “Escancarando de Vez”, Santos falou às gargalhadas já ter feito sexo muitas vezes “a dois e a três”. Porém, não foi apenas sobre a vida íntima que o cantor falou, ele abordou também sua relação com palcos, uma experiência transformadora que o faz se sentir, nas palavras dele “o cara”.

“No camarim, me preparando, já fico diferente. Não sei o que é nem de onde vem, mas quero que venha sempre. Tem gente sensitiva que diz ver uma entidade perto de mim. Acho que é uma mistura da paixão pela música com meu lado místico”.

Santos refletiu sobre a própria história, dizendo que no passado, não poderia imaginar a realidade que tem atualmente. “Nasci no Complexo do Alemão, sem pai, vivi situações terríveis. Tanta coisa louca, que se me dissessem que um dia eu teria a vida de hoje, não acreditaria. Tenho uma cobertura no Leblon, mas fico pouco lá. Meu lar é Ramos. Gosto de ficar perto da minha história para nunca esquecer quem sou”.

