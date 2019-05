Elza Soares vem à capital neste fim de semana para show e homenagem na UFRGS

Elza Soares está de volta! A cantora deve chegar em Porto Alegre, depois de quase dois anos, neste sábado (25), quando realizará um show no Bar Opinião. A apresentação, que tem início às 20h, faz parte da turnê do seu último álbum “Deus é Mulher”. Além de colocar a mulher no centro das discussões, o repertório chama a atenção para o preconceito com religiões de matrizes africanas e o desvio de verba pública de refeições escolares, denunciado em São Paulo.

No domingo (26), Elza estará na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para receber o título de “Doutora Honoris Causa”. A homenagem é uma honraria concedida por universidades à pessoas que se destacam em sua área de atuação, sem a necessidade de graduação ou especialização. Em nota, a UFRGS explica que “a entrega do reconhecimento a Elza Soares é um momento histórico também para a cultura brasileira, em razão de ser a primeira vez que uma artista mulher e negra, ligada à música popular, recebe a distinção”. Depois da cerimônia, a cantora lançará, no Salão de Atos da UFRGS, a sua biografia, realizada em parceria com o jornalista Zeca Camargo. No local haverá também uma sessão de autógrafos.

A artista carioca, de 81 anos, vem de origem humilde e tem mais de seis décadas de carreira na música. Ela é uma das maiores personalidades da história da música popular brasileira, com mais de 30 álbuns gravados e um trabalho que envolve, principalmente, a luta contra preconceitos, como o racismo, o machismo e a homofobia. Em vídeo publicado no Instagram, Elza agradeceu a homenagem e falou da emoção que sente ao receber o título de Doutora Honoris Causa . “É uma alegria muito grande receber essa homenagem grandiosa no Rio Grande do Sul”, comenta. Ela também ressalta a importância deste momento para as mulheres e para a música.

Confira na íntegra:

Serviço

Onde: Opinião – Rua José do Patrocínio, 834

Quando: 25 de maio, às 20h

Abertura da casa: 18h30

Classificação: 14 anos

Ingressos (lotes 1 e 2 esgotados)

Lote 3

Solidário, com valor reduzido mediante a doação de 1kg de alimento não perecível: R$ 85

Estudantes e idosos: R$ 80

Inteira: R$ 160

Lote 4

Solidário, com valor reduzido mediante a doação de 1kg de alimento não perecível: R$ 95

Estudantes e idosos: R$ 90

Inteira: R$ 180

Lote 5

Solidário, com valor reduzido mediante a doação de 1kg de alimento não perecível: R$ 105

Estudantes e idosos: R$ 100

Inteira: R$ 200