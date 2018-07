Em 10 dias, Medida Provisória mexe no prêmio das loterias

Os prêmios das loterias serão reduzidos, para que aumentem os recursos para as áreas de Segurança Pública, Esporte e Cultura. Está praticamente acertada a edição na próxima semana, da Medida Provisória distribuindo os recursos das loterias federais e substituindo a MP 841 publicada há um mês e que reforçava o orçamento da Segurança Pública, remanejando recursos das áreas do Esporte e Cultura. O texto prevê que as loterias de prognósticos esportivos terão um aumento no percentual de reserva para pagamento dos prêmios, que passa de 37% para 55%

PP gaúcho já tem pré-candidato a vice-governador

PP, DEM, Pros e PSL a coligação que terá Luiz Carlos Heinze como pré-candidato ao Piratini, anunciou ontem o vereador de Gravataí, Evandro Soares (DEM), como pré-candidato a vice. A coligação reafirmou ontem os apoios à pré-candidatura à reeleição ao Senado de Ana Amélia Lemos (PP). E o apoio a Jair Bolsonaro (PSL-RJ) à Presidência da República.

Logística da FAB para reunião política

Presidente da Câmara dos Deputados e presidenciável do DEM, o deputado federal Rodrigo Maia (RJ), não faz cerimônia: requereu um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir à reunião do Centrão em São Paulo no último sábado, para conversar com o grupo político e o presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

R$ 12 milhões por uma vaga no Tribunal de Contas?

É preocupante uma das denúncias que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi por corrupção ativa, no âmbito da Operação Ararath. De acordo com Raquel, em 2009, enquanto governador de Mato Grosso, Maggi teria participado do esquema de compra e venda de vagas no Tribunal de Contas do Estado. Uma vaga custaria em torno de R$ 12 milhões, pagos para “estimular” um conselheiro a antecipar a aposentadoria e abrir nova vaga.

Prédio da TVE agora será central de segurança

Andou bem o governo gaúcho ao anunciar a utilização da imensa área que serviu à fundação TVE no Morro Santa Tereza, agora para sediar ao menos três delegacias de polícia, uma unidade do Corpo de Bombeiros, e o Comando de Policiamento da Capital, da Brigada Militar.

O que é a “taxa de alienação”

Um dado importante nas pesquisas: a mais recente pesquisa Ibope mostrou que a “taxa de alienação”, que considera a soma de abstenções com votos em branco e nulos, alcançou 41%. Esses números de indefinição são inéditos, a cem dias das eleições, desde a redemocratização.

Meirelles consolidado no MDB

Com base na planilha infalível do ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, que é vice-presidente do partido, o pré-candidato do MDB à Presidência da República, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles contabiliza no mínimo 450 dos 629 votos dos delegados para convenção nacional do partido, que deve ser realizada no dia 3 de agosto, em Brasília. Há uma boa possibilidade de o MDB disputar a eleição presidencial com chapa pura.

