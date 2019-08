Em 500 dias na prisão, Lula recebeu 35 mil cartas

Na última terça-feira (20), Lula completou 500 dias preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. De 7 de abril de 2018 até agora, ele recebeu cerca de 35 mil cartas, o que dá uma média de 70 cartas por dia.

Toda a correspondência enviada para Lula é depois remetida para o Instituto Lula em São Paulo, onde um espaço de reunião foi transformado na “sala de cartas”. Nesse local, as correspondências são escaneadas, arquivadas e algumas também são respondidas.

A maioria das cartas com origem no Brasil são oriundas de São Paulo. Os franceses lideram o ranking de cartas do exterior.

Recurso

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedido para ser julgado logo o recurso que contesta a isenção da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba para conduzir as investigações sobre o triplex no Guarujá (SP). Os advogados querem que a condenação seja anulada, com a libertação do petista.

Eles também pedem o compartilhamento, nesse pedido específico de liberdade, dos supostos diálogos entre procuradores da República entre si, e das mensagens que teriam sido trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. O material foi divulgado pelo site The Intercept Brasil e revela que os investigadores e o então juiz teriam conversado privadamente sobre as investigações.

O recurso contra os procuradores da Lava-Jato foi apresentado ao STF na semana passada e ainda não foi liberado para julgamento. Por outro lado, está marcado para o dia 27 a análise de um outro recurso, em que a defesa pede para seja suspensa a ação penal sobre o Instituto Lula, que aguarda julgamento na primeira instância, em Curitiba. A defesa tem esperança de, nesse mesmo dia, ser discutido o recurso sobre os procuradores.

Blogueira faz vaquinha

Os advogados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciaram uma ação contra a blogueira Alessandra Strutzel. Preso desde abril do ano passado, Lula pede R$ 50.300 de indenização por danos morais após ela ironizar a morte de seu neto Arthur, em 1º de março, aos 7 anos. Alessandra iniciou uma “vaquinha” nas redes sociais para arrecadação de recursos, intitulada “Ajude na indenização de Lula”, a mulher pede ajuda aos internautas para que seja recolhido o valor da ação.

Na internet, ela alega ter conseguido R$ 927 com a ajuda de um grupo virtual. Em sua conta, Alessandra diz que foi punida por um “comentário isolado” e que se arrependeu: “Amadas e amados, preciso de ajuda em qualquer quantia pra me ajudar no processo que o ex presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, moveu contra minha pessoa por conta de um comentário isolado. Estou desesperada, tenho mãe acamada, me arrependi. Preciso levantar essa grana urgente”, disse.

O jurídico do presidente ainda considera a hipótese de o perfil ser falso. Para esclarecer a dúvida, pedem os IP’s utilizados para logar naquela conta. Numa das mensagens na rede social, Strutzel teria escrito “Pelo menos uma boa notícia”, frase acompanhada de emojis de coração e felicidade, sobre uma notícia da morte do neto de Lula.

Procurada, a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde corre o processo, informou que os detalhes do caso são sigilosos.

