Em ação cinematográfica, homens levaram 5 milhões de dólares do aeroporto de Viracopos em apenas seis minutos

A PF (Polícia Federal) confirmou na tarde desta segunda-feira (5) que os dólares roubados por uma quadrilha no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), seguiriam para Zurique, na Suíça. A corporação confirmou que foram levados cerca de US$ 5 milhões.

Segundo a PF, o valor estava em um avião da Lufthansa que foi carregado em Guarulhos (SP) e fez uma escala em Viracopos para pegar mais carga antes de seguir viagem para a Suíça. O roubo ocorreu neste momento. A Polícia Federal informou que abriu inquérito para investigar o roubo. Ninguém foi preso.

Dinheiro declarado

Segundo o auditor fiscal da Receita em Campinas, Sérgio Tolentino, o envio de dinheiro para o exterior é controlado pelo BC (Banco Central) e a Receita Federal. Para isso, o remetente deve preencher uma declaração e comprovar a origem do dinheiro.

De acordo com Tolentino, a remessa dos US$ 5 milhões roubados em Viracopos foi declarada corretamente. A Receita, no entanto, não informa o remetente do valor.

Como foi o roubo em Viracopos:

Seis minutos

Em seis minutos, 5 milhões de dólares foram levados, e nenhum tiro foi disparado;

Com um carro modelo Hilux clonado, igual ao usado pela segurança do aeroporto, criminosos acessaram um portões dos fundos da área de Viracopos;

Derrubaram 6 metros de extensão de alambrado e entraram na estrada que dá acesso ao Portão 18;

Percorreram uma estrada interna, derrubaram o segundo portão e seguiram rumo ao terminal de cargas;

Se depararam com uma viatura da segurança com dois vigias, que foram rendidos e presos em uma van;

Passaram por guaritas sem serem abordados;

Seguiram até o pátio onde as aeronaves ficam estacionadas no terminal de cargas e pegaram o dinheiro;

Deixaram o local pela mesma estrada;

Saíram da área do aeroporto pelo Portão 16 e fugiram.

A empresa Brink’s, de transporte de valores, informou que está à disposição das autoridades. A empresa reforçou que ninguém se feriu.

A Polícia Federal foi acionada e investiga o caso. Os delegados estão em diligências e não passaram mais informações sobre o caso. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais também estiveram no aeroporto ao longo da madrugada.

O que diz o Aeroporto

A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o aeroporto, informou que colabora com as investigações, mas a investigação é de responsabilidade da Polícia Federal.

Maior do Brasil em cargas

As operações de cargas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), aumentaram 20% de 2016 para 2017, segundo dados da concessionária que administra a estrutura.

O balanço da Aeroportos Brasil aponta que, durante todo o ano passado, o fluxo no terminal foi de 198,8 mil toneladas movimentadas, enquanto o índice em 2016 chegou a 164,4 mil toneladas. O número envolve a soma de exportações, importações e encomendas expressas.

Deixe seu comentário: