Em ação conjunta, PRF, RF e PF apreendem mais de 120 quilos de maconha em Rio Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Receita Federal e a Polícia Federal em uma ação conjunta, apreenderam 125,5 quilos de maconha nesta quinta-feira (19), na BR-392, em Rio Grande, no Sul do Estado. A droga estava no porta-malas de um automóvel Fluence conduzido por um homem de 40 anos, natural do Paraná.

A abordagem ocorreu na rodovia, em frente à unidade operacional da PRF em Rio Grande – o veículo seguia no sentido Pelotas-Rio Grande. Ao examinarem o porta-malas do veículo, encontraram diversos sacos com tabletes da drogas.

O criminoso relatou aos policiais que trazia a droga da Região Metropolitana de Porto Alegre e a estava levando para Rio Grande.

