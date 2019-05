Em ação de combate a fome, Internacional recolhe alimentos não perecíveis durante jogo no domingo

O Sport Club Internacional, em uma parceria com o Instituto Stop Hunger Brasil, se mobilizaram em uma iniciativa para combater a fome a má nutrição. Durante o jogo do colorado contra o Avaí Futebol Clube, no próximo domingo (02), o clube estará recolhendo doações de alimentos não perecíveis. A colheta será realizada no Estádio Beira Rio, a partir das 19h da noite. Os itens arrecadados serão enviados para a maratona da Servathon 2019, cujo objetivo é principal é atingir o maior número de pessoas, em situação de pobreza e fome, distribuindo recursos e alimentos básicos a estes.

O vice-presidente de Relacionamento Social do Inter, Norberto Guimarães, convida ambas as torcidas e demais pessoas que desejam participar, a contribuir: “É muito importante a mobilização da torcida colorada em prol de ações em benefício da sociedade. Historicamente, o Clube do Povo faz campanhas deste tipo e a torcida sempre deu resposta positiva”. No último ano, a 10ª edição da Servathon Brasil arrecadou mais de 216 toneladas de alimentos não perecíveis. O superintendente do Instituto Stop Hunger, Davi Barreto, tem grandes expectativas para a edição de 2019: “Estamos muito felizes com o apoio promovido pelo Sport Club Internacional em prol da Servathon, nossa maratona mundial de voluntariado no combate à fome e à má nutrição. Para nós é muito especial essa parceria, e ver o engajamento do clube e de seus torcedores em querer fazer parte da causa, nos motiva investir ainda mais nessa missão”.

