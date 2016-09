58% das famílias brasileiras estão endividadas

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), aponta que, em agosto, 58% das famílias brasileiras estavam endividadas. O resultado é 0,3 ponto percentual maior do que o observado em julho e interrompe uma queda de seis meses consecutivos do indicador. Em agosto de 2015, o índice estava em 62,7%.

Para 76,5% das famílias endividadas, o cartão de crédito é o principal tipo de dívida, seguido de carnês, com 15,3%, e financiamento de carro, 11,1%. “Entre os grupos de renda pesquisados, abaixo e acima de dez salários mínimos, o aumento do percentual de famílias endividadas foi observado em ambos os grupos de renda, na comparação mensal”, mostrou o levantamento.

O percentual de famílias que têm dívidas em atraso com cheque especial, pré-datado, cartão de crédito, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro e carnê de loja chegou a 24,4% em agosto, e é maior do que o observado no mês anterior, 22,9%, e em agosto do ano passado, 22,4%.

Conforme a pesquisa, o percentual das famílias que afirmaram não ter como pagar as dívidas e permanecerão inadimplentes é de 9,4%. O resultado também é maior do que o de julho (8,7%) e do que o registrado há um ano (8,4%). O tempo médio de atraso para pagar as dívidas foi de 63,3 dias.

O tempo médio de comprometimento com as dívidas é de 7,2 meses, sendo que 34,9% possuem dívidas por mais de um ano, informou a CNC. “Do total das famílias brasileiras, 21,6% têm mais da metade da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas.” (AG)

