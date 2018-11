Em amistoso, Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai nesta sexta-feira em Londres

Walace é o único jogador confirmado por Tite para o amistoso da Seleção Brasileira desta sexta-feira (16), contra o Uruguai, em Londres, na Inglaterra O técnico repetiu o procedimento da vitória do mês passado sobre a Argentina e omitiu a formação escolhida. De qualquer forma, a interrogação está no meio-campo: Renato Augusto ou Paulinho, com mais chances para o primeiro, serão o companheiro de Arthur.

“Não quero (revelar) e vou dizer por quê. Há uma série de modificações e a equipe acaba oscilando em termos técnicos e táticos. Se joga o Arthur, ou com Paulinho ou com Renato são características diferentes, que se ajustam diferente. Não vou facilitar e quero potencializar o que pode ser surpresa”, afirmou Tite, que, mais adiante, confirmou a opção pelo volante do Hannover no lugar de Casemiro, cortado por lesão.

“Esse eu adianto: Walace vai jogar porque é o jogador convocado para essa função, e tem nossa confiança.”

Desfalques do Uruguai

“É uma seleção forte no seu conjunto. E se eu fosse brincar perguntaria se não dá para tirar o Cavani e o Suárez também. É um momento do Tabárez, assim como nosso, de dar oportunidades a alguns atletas”, disse Tite.

Corrida por vagas na Copa América

“Não sei se aqui carimba passaporte, mas, tal qual uma poupança, vão chancelando à medida em que têm oportunidades nos jogos e treinamentos. Às vezes, as pessoas desvalorizam o dia a dia. Não é só o jogo, é o treinamento, a integração, a capacidade de concentração, a naturalidade para vestir a camisa da Seleção, o aspecto emocional, a capacidade da função que pode exercer, a consolidação no clube.”

Local: estádio do Arsenal, em Londres

Data e horário: sexta-feira, às 18h (de Brasília)

Provável escalação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Walace, Arthur e Renato Augusto (Paulinho); Douglas Costa, Neymar e Firmino. Técnico: Tite.

Reservas: Ederson, Gabriel Brazão, Fabinho, Dedé, Pablo, Alex Sandro, Allan, Paulinho (Renato Augusto), Rafinha, Willian, Richarlison e Gabriel Jesus.

Arbitragem: Craig Pawson, auxiliado por Steve Child e Ian Hussin (todos da Inglaterra)

