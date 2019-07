Em apenas duas horas, cinco pessoas são encontradas mortas em Alvorada

Por volta da 1h30 desta quinta-feira (11) foi registrado um triplo homicídio no bairro Maria Regina, em Alvorada, na Região Metropolitana. O crime aconteceu dentro de uma residência na rua Rio Grande.

As vítimas do ataque a tiros foram identificadas como Douglas Moreira da Silva, de 27 anos, João Pedro Henrique da Silva Pereira, 18 anos, e Matheus Camargo de Oliveira, 20 anos. Durante a madrugada, a casa permaneceu isolada para o trabalho da perícia. Segundo informações, dois homens efetuaram os disparos, mas ainda não há mais detalhes.

Já às 6h30, a Brigada Militar (BM) encontrou duas pessoas com marcas de disparos de arma de fogo, na Avenida Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com a perícia, os corpos estavam no local desde às 2h30 da manhã.

