Em apoio ao Novembro Azul, Canoas Shopping ilumina torre e promove ações nas redes sociais

Durante todo o mês de novembro, o Canoas Shopping ilumina a sua torre com a cor do Novembro Azul, movimento internacional para conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e lança campanha online que incentiva os homens a buscar informações sobre a doença.

Além da iluminação especial, o shopping veiculará uma campanha online nas suas redes sociais, destacando a importância de que os homens busquem informação e realizem os exames recomendados, uma vez que o câncer de próstata não manifesta sintomas em suas fases iniciais, quando as chances de cura são maiores.

Para o Canoas Shopping, participar de campanhas de conscientização como o Novembro Azul é uma questão de responsabilidade social, já que muitas vidas podem ser salvas se os homens se conscientizarem da importância dos exames periódicos para o diagnóstico precoce.