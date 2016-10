Em Belo Horizonte, Aécio diz que PSDB sai das eleições “fortalecido” para 2018

Presidente do PSDB e possível candidato do partido ao Planalto em 2018, o senador Aécio Neves afirmou neste domingo (2) que os tucanos sairão dessa eleição fortalecidos para concorrer à Presidência.

Segundo ele, a previsão é de que o partido lidere os votos em ao menos cinco capitais — São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Teresina e Maceió — e chegue ao segundo turno em outras quatro.

Em São Paulo, o candidato João Doria é apadrinhado pelo governador Geraldo Alckmin, seu adversário interno na disputa pela candidatura.

“Se tem um partido que sai fortalecido dessa eleição, esse partido é o PSDB”, disse o senador.

Questionado sobre o desempenho dos petistas, partido rival, o tucano disse que o “PT está sendo dizimado em várias regiões, inclusive em locais onde historicamente tiveram desempenho positivo”.

Recebido aos gritos por uma claque da juventude do PSDB, Aécio votou em Belo Horizonte às 14h30min, ao lado do senador Antonio Anastasia e do candidato do partido na capital, João Leite.

Ele também recebeu gritos de “golpista”, logo abafados pela claque.

Aécio, que participou apenas do lançamento de Leite e não foi a atos de rua, disse que “não é o candidato” e que Leite “precisava ser apresentado”.

O candidato do PSDB lidera a disputa eleitoral segundo a última pesquisa Datafolha, publicada neste sábado (1º). O tucano tinha 39% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil (PHS), com 23%. (Folhapress)

