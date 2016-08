Em Brasília, Sartori pede apoio da Força Nacional de Segurança

O governador José Ivo Sartori reúne-se na manhã desta sexta-feira (26), em Brasília, com o presidente interino Michel Temer e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para solicitar apoio a ações na área da segurança pública no Rio Grande do Sul.

A principal reivindicação é a presença da Força Nacional de Segurança para exercer a guarda externa de presídios. Serão solicitados também recursos para investimentos no sistema prisional e na aquisição de equipamentos e viaturas policiais. O encontro foi acertado depois de contato de Sartori com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Na madrugada desta sexta, o governador se reuniu com o comando da segurança pública e secretários de Estado. Ele comunicou à equipe a decisão de pedir apoio à Força Nacional e determinou que fossem intensificadas ações de segurança na Região Metropolitana da Capital.

Mortes

No fim da tarde desta quinta-feira, uma mulher foi morta enquanto esperava o filho sair do Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na Zona Norte da Capital. Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, estava no seu carro com a filha mais velha quando foi abordada por assaltantes. A filha presenciou o assassinato.

No início do mês, uma médica de 32 anos foi morta durante um assalto no cruzamento das avenidas Sertório e Ceará, no bairro São João, na Zona Norte de Porto Alegre.

Na noite de quinta, Wantuir Jacini pediu exoneração do cargo de secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

