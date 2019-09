Em busca da reeleição, o primeiro-ministro do Canadá é acusado de racismo por causa de uma foto de 2001

A cerca de cinco semanas de uma reeleição que parecia certa, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau , se envolveu em uma polêmica vinda do passado que pode minar suas chances de permanecer no cargo. Ele foi acusado de racismo por causa de uma foto de 2001. As informações são do jornal O Globo.

Na quarta-feira (18), a revista Time publicou uma foto de Trudeau usando maquiagem marrom no rosto e nas mãos e usando turbante e robe branco, numa fantasia parecida com a de Aladim, personagem do Livro das Mil e Uma Noites. A imagem, feita em 2001, era de uma festa que tinha a temática “Noites Árabes” e estava em um livro de fotos escolares.

Logo após a divulgação da reportagem, o premier pediu desculpas.

“Eu deveria ter esse conhecimento naquela época, mas não tinha e eu fiz isso [tirei a foto] e peço muitas desculpas”, disse a repórteres antes de um evento de campanha.

Segundo o jornal canadense Globe and Mail , o humor dos assessores de Trudeau mudou minutos depois da reportagem. Ao invés do otimismo das últimas semanas, ligações de repórteres e muito nervosismo.

O uso de maquiagem negra ou marrom por pessoas brancas, conhecido como ” blackface ” ou ” brownface “, é hoje considerado agressivamente racista . Não faz muito tempo, porém, não era difícil vê-la em festas, filmes e peças de teatro. Nos últimos tempos, muitos políticos e celebridades vieram a público pedir desculpas por terem pintado o rosto no passado.

Em agosto, a governadora do estado americano do Alabama, Kay Ivey , reconheceu ter usado o “blackface” nos anos 1960, na universidade, e pediu perdão. Em um caso mais recente, em 2018, a modelo Gigi Hadid pediu desculpas por ter aparecido na capa da revista Vogue Itália com maquiagem e filtros de imagem que escureceram sua pele.

Futuro de Trudeau

Segundo as últimas pesquisas, o Partido Liberal de Trudeau estava se encaminhando para uma vitória tranquila, abrindo mais de dez pontos de diferença em relação ao Partido Conservador. Agora, porém, tudo depende dos próximos passos — ainda mais pelo fato do premier ter como bandeira de campanha e governo a inclusão de todos, sem discriminação de nacionalidade, origem social e cor.

O escândalo é mais um na lista de problemas de Trudeau. No mês passado, uma comissão de ética parlamentar considerou que ele violou a lei de conflito de interesses do seu país ao pressionar o procurador-geral para evitar um processo judicial.

