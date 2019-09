Em busca da vaga à final da Copa do Brasil, Patrick cita lições da eliminação na Libertadores: “Aprendizado”

*Valéria Possamai

A eliminação na Copa Libertadores ainda é algo recente no Inter. E, por mais, que o episódio seja lembrado de forma negativa, o grupo leva lições do enfrentamento contra o Flamengo visando uma nova decisão, desta vez, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o meio-campo Patrick fez menção ao aprendizado.

“A gente fez uma excelente Libertadores, terminamos com uma derrota só. Acho que o grupo levou isso de aprendizado, isso vai nos servir para o próximo jogo para não ser surpreendido”, disse o jogador, que completou: “O clube está acostumado a disputar essas competições, disputar essas decisões. Infelizmente ficou um tempo fora, mas agora estamos nesta retomada.”

Passada a queda na Libertadores, o time ganhou um ânimo com a vitória sobre o Botafogo, no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Além da conquista dos três pontos, a partida também marcou o fim do jejum de Nico López, uma das esperança de gols para o time:”Quando acontece uma situação negativa, a próxima partida tem que ser ao contrário. Sempre temos pensado assim, e aconteceu da melhor maneira possível, com o gol do Nico. Para quem fica muito tempo sem marcar gol vem um alívio, uma felicidade. E ficou claro ali como todos ficaram felizes por ele.”

Depois da entrevista, Patrick se juntou aos demais companheiros para o último treinamento antes da decisão. A atividade ocorre com portões fechados no estádio Beira-Rio. Após ter vencido o primeiro jogo no Mineirão, por 1 a 0, o colorado tem a vantagem no jogo de volta, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas