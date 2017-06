Em busca de apoio, Michel Temer se reúne com governadores para discutir alívio financeiro para os Estados

Na tentativa de mostrar força política em meio à crise provocada pela delação dos executivos da JBS/Friboi, o presidente Michel Temer se reunirá nesta terça-feira com governadores em um jantar em Brasília, no Palácio da Alvorada. O Palácio do Planalto distribuiu o convite para governadores de todos os Estados, mas não informou quantos confirmaram presença no jantar.

Com a presença também do presidente do BNDES (Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Paulo Rabello de Castro, e dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), a pauta oficial da reunião é a negociação para uma linha de crédito que o banco de fomento deve abrir com o objetivo de ajudar os governos locais na ampliação de investimentos.

Durante o encontro, o peemedebista e os chefes dos Executivos estaduais devem discutir, ainda, um alívio financeiro para os Estados,além de novas linhas de crédito para investimentos públicos. Muitos Estados enfrentam uma série de dificuldades financeiras, sem capacidade de bancar novos empreendimentos e cobram do governo federal uma saída para aumentar e concluir as obras.

Apoio



Apesar de a pauta do encontro ser o alívio fiscal para os estados e a nova linha de crédito, o Planalto articula a realização do jantar como uma forma de buscar apoio dos líderes de cada unidade federativa e demonstrar força política, mesmo após as revelações da delação premiada de executivos do grupo empresarial JBS/Friboi e da abertura de um inquérito para investigar Temer no STF (Supremo Tribunal Federal).

A reunião ocorre depois do julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que na semana passada decidiu pela absolvição da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, vencedora do pleito presidencial de 2014 e acusada de abuso de poder político e econômico.

Além de apoiar os governos estaduais, o Palácio do Planalto já prometeu às prefeituras uma linha de crédito de cerca de 5 bilhões de reais, por meio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, a fim de que os municípios viabilizem a execução de projetos de concessão na área de infraestrutura. Dentre os segmentos a serem beneficiados estão as obras de pavimentação, iluminação pública e construção de aterros sanitários.

Articulação

O governador de Goiás, Marconi Perillo, é um dos principais articuladores da iniciativa. Nessa segunda-feira, a sua legenda, o PSDB, decidiu manter-se na base de apoio ao governo de Michel Temer.

Deputados e senadores do partido defendiam o chamado “desembarque”, até como forma se dissociar da crise política, mas ministros (a legenda conta com quatro titulares de pastas federais de primeiro escalão) e governadores tucanos viram atendido o seu desejo de manutenção do vínculo.

