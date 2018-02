Em busca de recuperação na tabela do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Veranópolis na noite deste sábado

Na manhã dessa sexta-feira, o Grêmio fez o seu último treino antes de enfrentar o Veranópolis na noite deste sábado, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, no qual ocupa o décimo lugar na tabela (4 pontos). A primeira parte da atividade foi realizada com portões fechados e, quando a imprensa teve acesso à sessão preparatória, o grupo participava de um “rachão” recreativo com a presença do técnico Renato Portaluppi.

O comandante tricolor, aliás, foi uma das atrações da atividade, dando inclusive a assistência para um dos gols. Antes disso, ele encaminhou a equipe que joga amanhã. Na projeção do possível time que entra em campo, o desfalque fica por conta do centroavante Jael, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda.

Delegação

Dentre os nomes relacionados para o compromisso em Veranópolis estão alguns atletas que atuaram com o chamado “grupo de transição” nos primeiros jogos do Gauchão (a exemplo os zagueiros Mendonça e Anderson), o que aponta para uma formação com predomínio de reservas. Confira a lista completa:

Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor. Zagueiros: Anderson, Bressan, Mendonça e Paulo Miranda. Laterais: Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira. Volantes: Michel e Ramiro. Meias: Lima, Thaciano e Thonny Anderson. Atacantes: Alisson, Dionathã, Lucas Poletto, Maicosuel e Vico.

A delegação do Mosqueteiro embarca no início da tarde para Nova Prata, município vizinho de Veranópolis. O jogo está marcado para as 21h30min, no estádio Antônio David Farina, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

