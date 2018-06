Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio treina para o duelo de domingo contra o América-MG

Após a derrota em casa para o Palmeiras na noite anterior, na fria tarde dessa quinta-feira o grupo do Grêmio “virou a chave” e se reapresentou no centro de treinamentos Luiz Carvalho, com o foco voltado para o duelo contra o América-MG. A partida, válida pela décima-primeira rodada da competição, está marcada para as 16 deste domingo.

Os atletas que não atuaram durante os 90 minutos contra o Verdão participaram de um coletivo contra o time de transição do clube. Do elenco principal, participaram da atividade Paulo Victor, Matheus Henrique, Paulo Miranda, Jailson, Kaio, Thaciano, Cícero, Pepê, Thonny Anderson, Maicosuel e Hernane.

“O jogo foi muito movimentado, com Pepê destacando-se entre os titulares, enquanto Vico, Douglas e Luis Henrique foram protagonistas do time de transição”, registrou o clube em seu site oficial.

Em paralelo, os titulares do jogo de quarta-feira foram submetidos a exercícios de recuperação na academia tricolor. Já Marcelo Oliveira, Alisson, Michel e Jael, que se recuperam de lesão, realizaram corridas em volta do gramado. Na manhã desta sexta-feira, o Mosqueteiro volta a treinar e repete a dose no sábado.

Situação

O Grêmio do técnico Renato Portaluppi ocupa o sétimo lugar na tabela do Brasileirão, com 16 pontos (mesmo escore do Inter, oitavo colocado, mas em vantagem nos critérios qualificados), ao passo que o América-MG (campeão da Série B em 2017) é o décimo-primeiro colocado, com 13 pontos. Na próxima quarta-feira, será a vez de encarar o vice-líder Sport-PE (18 pontos) em Recife, antes do recesso das competição devido à Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho).

