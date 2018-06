Em busca do terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o Sport em Recife nesta quarta

O grupo do Grêmio encerrou a sua preparação para encarar o Sport, às 19h30min desta quarta-feira no estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE). A partida, válida pela décima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marca a despedida tricolor dos gramados antes da pausa dos torneios nacionais devido à realização do Mundial.

O última atividade foi realizada no centro de treinamentos do Náutico. Após o aquecimento e a “roda de bobinho”, os atletas foram divididos em dois blocos, trabalhando a rápida troca de passes em espaço reduzido e tendo um coringa como peça de apoio para a circulação da bola.

Na sequência, ainda em meio campo, o técnico Renato Portaluppi comandou – e participou, como de costume – o tradicional “rachão recreativo” das vésperas de partidas do time. Os laterais Léo Moura e Bruno Cortez, assim como o goleiro Marcelo Grohe, ficaram de fora do coletivo, limitando-se a correr em torno do gramado.

Em quarto lugar na tabela, o clube gaúcho soma 19 pontos, um a mais que o adversário desta noite, sétimo colocado. Caso consiga mais três pontos, poderá voltará do Nordeste em terceiro lugar, dependendo dos resultados paralelos da rodada.

Nomes

O atacante Luan, o zagueiro Kannemann e o volante Maicon não viajaram, devido ao desgaste físico, assim como o atacante Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A delegação gremista conta com os goleiros: Marcelo Grohe, Paulo Victor e Bruno Grassi, os laterais Léo Moura, Madson, Cortez e Leonardo Gomes, os zagueiros: Bressan e Paulo Miranda. No meio-campo, Arthur, Ramiro, Kaio, Matheus Henrique, Cícero, Thaciano, Lima e Thonny Anderson. E para o ataque, André, Jael, Pepê, Vico, Lucas Poletto.

