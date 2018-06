Em busca da vice-liderança do Brasileirão, o Grêmio recebe o Palmeiras nesta quarta-feira

O Grêmio está pronto para receber o Palmeiras, às 21h45min desta quarta-feira, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde dessa terça-feira, o Tricolor do técnico Renato Portaluppi realizou o seu último treino antes do duelo contra o Verdão, treinado por Roger Machado.

Após um início de atividade com portões fechados à imprensa, os repórteres puderam acompanhar mais um tradicional “rachão recretativo” que geralmente antecede os jogos do clube. Já o lateral Bruno Cortez e os zagueiros Kannemann e Bressan correram ao redor do gramado.

Para este confronto foram relacionados 23 atletas. São eles, em ordem alfabética: André, Arthur, Bressan, Cícero, Cortez, Everton, Hernane, Jailson, Kannemann, Léo Moura, Leonardo Gomes, Lima, Luan, Madson, Maicon, Maicosuel, Marcelo Grohe, Paulo Miranda, Paulo Victor, Pepê, Ramiro, Thaciano e Thonny Anderson.

Situação

A direção do Mosqueteiro projeta um público de pelo menos 30 mil pessoas na Arena. Apesar do frio, motivação não falta para a torcida: além do interesse natural pelo jogo (considerado um dois clássicos nacionais), uma vitória combinada a resultados paralelos favoráveis pode colocar o clube gaúcho (quarto colocado, com 16 pontos) na vice-liderança, atrás do Flamengo.

Já o visitante – responsável pelo elenco mais caro do Brasileirão – está em sétimo lugar na competição, com 14 pontos, mas vem embalado pelo placar de 3 a 1 sobre o São Paulo no último fim-de-semana.

