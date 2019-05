Em café com a bancada feminina do Congresso, Bolsonaro exalta o presidente do Supremo: “É muito bom nós termos aqui a Justiça ao nosso lado”

Em discurso durante café da manhã com deputadas federais e senadoras no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu e exaltou a presença do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, no encontro, realizado nesta quinta-feira (30). No pronunciamento, ele disse que a Justiça está “ao nosso lado”.

“Toffoli Não está aqui como reforço a mim não, pode ter certeza, está como reforço a vocês”, declarou o presidente à bancada feminina do Legislativo. Bolsonaro afirmou ainda que o presidente do Supremo “tem sido uma pessoa excepcional” desde que ele chegou ao Palácio do Planalto.

“Bem como o café podia estar um pouco amargo na segunda-feira, ao lado do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, mas as boas ideias, o entendimento para bem conduzirmos o destino da nação falou muito mais alto naquele momento”, declarou, em referência à reunião no Palácio da Alvorada, na qual os chefes dos Três Poderes trataram da assinatura de um “pacto pelo Brasil”, prevista para o mês que vem.

Às parlamentares, Bolsonaro disse ainda que os congressistas podem ter certeza que a Presidência da República pertence a eles. “A força do Executivo e do Legislativo juntos, com todo o respeito ao Dias Toffoli, é muito forte. E é muito bom nós termos aqui a Justiça ao nosso lado, ao lado do que é certo, ao lado do que é razoável e ao lado do que é bom para o nosso Brasil”, afirmou.

O presidente concluiu a fala dizendo que está preocupado e interessado em fazer um País que vá no sentido certo, da prosperidade, da igualdade e da Justiça. “E nós juntos agora, juntamente com o Poder Judiciário, atingiremos esse objetivo, porque acima de tudo nós temos Deus no coração.”

De acordo com a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que também participou do café da manhã, Toffoli foi convidado por Bolsonaro na véspera para comparecer ao encontro.

Bolsonaro começou o seu pronunciamento dizendo que a presença de todas as parlamentares “realmente quebra um pouco o gelo daquilo que foi pregado ao longo dos últimos anos” contra ele. E ressaltou que, quem o conhece, sabe que a realidade “é completamente diferente”.

“A cada legislatura, a bancada feminina não só cresce, como fica mais bonita. E não estou sofrendo de catarata não, pode ter certeza disso. Então, a presença de vocês é muito boa, ela quebra o gelo, ela nos torna mais humanos e nos faz respeitar cada e fazer mais”, disse o presidente da República, entre risos.

