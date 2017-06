Em campanha da Biscoitos Zezé, mulher de 82 anos ajuda jovens a atravessar a rua no RS

Olhar o celular, mesmo que rapidamente, enquanto espera para atravessar a rua pode causar sérios riscos de acidentes. Para chamar atenção sobre este problema, Dona Vilma, de 82 anos, participou de uma ação inspiradora em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

A iniciativa, com repercussão na mídia nacional e internacional, é da “Biscoitos Zezé”, de Pelotas, atendida pela agência Mark+. A empresa vem se diferenciando por este tipo de mídia que visa aproximar a comunidade da marca, através de ações diferenciadas. Nesta ação, a senhora foi para um dos semáforos da cidade e agiu como uma guia para os pedestres mais jovens e desatentos, que usavam seus smartphones, conduzindo todos com segurança de um lado até o outro da faixa.

“A mensagem da campanha veio carregada de experiência de vida e, por esse motivo, era melhor aceita entre as pessoas. A empatia da Dona Vilma também contou muito para a reflexão”, afirma Thomaz Ballverdú, um dos idealizadores da ideia.

De acordo com Ballverdú, Dona Vilma representa um grande exemplo de vitalidade e participa de diversos grupos da terceira idade. “Durante a gravação, ela ficou impressionada com a quantidade de jovens grudados nos smartphones enquanto andavam e atravessavam a rua”, ressalta.

A recepção da ação foi bastante positiva na cidade. “Alguns não entendiam no inicio, perguntando se era Dona Vilma que queria ajuda, mas em seguida ela explicava: ‘Eu que vou te cuidar, por causa do celular’. No final, todos concordaram em prestar mais atenção na faixa e seguir os conselhos de quem é mais experiente”, finaliza.

