Em campanha na TV, Michel Temer critica a “falta de coragem” dos governos anteriores

Nesta sexta-feira, o governo federal colocou no ar uma campanha de TV em que acusa as gestões anteriores de não terem tido a coragem necessária para promover reformas estruturais no Brasil. Nas peças publicitárias, com duração de 30 segundos, o presidente Michel Temer ressalta estar adotando medidas para “solucionar graves problemas”, “criar empregos” e “devolver a confiança” ao País.

Apesar de não direcionar a sua fala contra o PT, a mensagem do peemedebista pode ser entendido como uma crítica praticamente direta ao período em que o Palácio do Planalto teve no comando Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). Segundo a Folha de S.Paulo, O tom da inserção é semelhante ao de publicidade publicada pelo governo federal em jornais impressos na quinta-feira.

A campanha também garante que o mundo “já reconhece que investir no Brasil voltou a ser um bom negócio”, apesar de o País ainda não ter recuperados o selo de bom pagador de agências internacionais de risco. Nesta semana, porém, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que o desemprego atingiu 11,9% no trimestre encerrado em novembro, taxa mais elevada já registrada da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

