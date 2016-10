Em Canoas, 23 pessoas foram detidas por boca de urna

Ao menos 23 pessoas foram detidas até as 12h deste domingo (2) pela BM (Brigada Militar) por realizarem boca de urna em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os detidos assinarão um Termo Circunstanciado por crime eleitoral.

O resultado das eleições no Rio Grande do Sul deverá ser conhecida até as 21h e a definição sobre 2º turno em Porto Alegre deve ocorrer até as 20h.

Comentários