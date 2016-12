Em Canoas, arte auxilia na recuperação de jovens em medidas socioeducativas

Um dos arranjos mais especiais na casa da jovem A.S.B, 20 anos, foi produzido por ele mesmo. A estrela feita a partir do aproveitamento de garrafa PET, recebeu um revestimento em tinta spray dourada, tornando-se o ornamento principal da árvore de sua família. A iniciativa elogiada pela mãe de A.S.B, nasceu quando participou de uma oficina realizada no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) Oeste neste ano. Foram criados arranjos e decorações natalinas, além da árvore de do espaço. Os trabalhos foram feitos por 12 jovens que se revezaram nos turnos da manhã, tarde e noite para a produção das obras. As criações integram o programa de medidas socioeducativas, que os jovens necessitam cumprir, em função de atos infracionais. A monitoria teve orientação da oficineira, Josiane Pontes.

“Desenvolvemos programas que estimulam a criatividade, para que eles se sintam valorizados, mas que também ofereça uma oportunidade de renda para a família”, explica a educadora social Juliana Souza. A.S.B quer levar adiante o aprendizado que recebeu para incrementar as peças para colares que ele já produz há um tempo, “me ajuda muito. Acho estes trabalho uma terapia”, destaca. Os alunos mostraram, orgulhosos, como fizeram a árvore de , a partir do uso das garrafas plásticas.

“Nós buscamos ajudar para que esses jovens possam ressignificar suas vidas. Não é penalidade, é responsabilidade. É uma educação em família para que eles mudem seus horizontes”, explicou Juliana. O CREAS Oeste é o único equipamento municipal responsável pelo atendimento de medidas socioeducativas, definidas pelo Juizado da Infância e da Juventude. São desenvolvidas oficinas de grafite, hip-hop, artesanato, além do trabalho em outros espaços do município, como explica o educador social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Juliano Delazzeri, que fez um trabalho semelhante com decorações natalinas no espaço.

CREAS Oeste

Os Centros de Referência Especializados em Assistência Social (CREAS) são responsáveis por realizarem atendimentos das famílias que têm seus direitos violados. Pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, encaminhamento para serviços municipais, orientações em casos de dependência química, aconselhamento psicológico para violência éstica, além de todo o apoio para outras violações de direitos. A coordenação é da Diretoria de Proteção Especial da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social.

