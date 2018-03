Em carta, Lula defenderá fim do teto dos gastos públicos

No manifesto em que pretende apresentar sua plataforma eleitoral, o ex-presidente Lula defenderá o fim do teto dos gastos públicos, que congelou despesas federais por 20 anos para tentar equilibrar as contas do governo. O tom será oposto ao da Carta ao Povo Brasileiro de 2002, quando se comprometeu com o equilíbrio fiscal para ganhar a confiança dos investidores.

Deixe seu comentário: