Em cela de três metros por quatro

A prisão de Eduardo Cunha completa hoje 40 dias e não há sinais de que possa obter liberdade. Mais um pedido de seus advogados foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Clara mensagem aos que previam impunidade ao todo poderoso ex-presidente da Câmara dos Deputados. Terá ainda de explicar muito antes de deixar de ver, todas as manhãs, o sol nascer quadrado.

RETORNO

Em pronunciamentos, Pedro Simon costuma se referir com frequência ao PMDB como MDB. A retirada do P acabou influenciando o presidente nacional Romero Jucá. Ontem, em Porto Alegre, anunciou que será um dos assuntos discutidos na peregrinação que fará pelo País.

NOVA FACE

Jucá argumentou que a simples citação da palavra partido provoca certa rejeição da população. Acrescentou que, com a mudança do nome, será reforçada a participação de grupos sociais e outras parcelas representativas da sociedade. MDB, sigla de Movimento Democrático Brasileiro, foi usada de 1966 a 1979, quando fazia oposição à Arena.

VISÃO SOBRE O GOVERNADOR

No encontro de prefeitos eleitos do PMDB, ontem, Jucá afirmou que “Sartori não está empurrando os graves problemas do Estado com a barriga”. Muitos acham que, de tanto fazer ginástica para buscar dinheiro, o governador nem tem mais barriga.

INADMISSÍVEL

Anistiar o caixa 2, como manobram muitos parlamentares nos bastidores, será um passo decisivo para institucionalizar a corrupção no País. A opinião pública não admitirá que anteponham barreira aos esforços de sanear a vida pública.

PERFIL MARCADO

No livro “O Mundo em Português, um Diálogo”, lançado em 1998, o então presidente Fernando Henrique definiu o parlamento brasileiro como “politiqueiro”. Em 18 anos, pouco foi feito para mudar o conceito.

TIRO NO PÉ

Marcelo Calero foi indicado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao Ministério da Cultura. O núcleo do poder do PMDB quis fazer um agrado a Paes, sempre considerado um estranho no ninho, para evidenciar que ele não é hostilizado. Acabou numa crise política e institucional. Na linguagem do dia a dia, chama-se cobra mandada.

PREPARATIVOS

Tendo o governador Geraldo Alckmin como testemunha, Jorge Pozzobom, futuro prefeito de Santa Maria, assinou em São Paulo o termo de compromisso de modernização da gestão pública com o Movimento Brasil Competitivo. Não haverá custos para a Prefeitura.

NAS ALTURAS

A população pobre de estados e do país paga a conta dos juros da dívida pública. Os ricos ficam com os dividendos. Às 22h30min de ontem, o placar eletrônico Jurômetro registrava 368 bilhões e 600 milhões. Valor pago para rolar a dívida do governo federal desde 1º de janeiro deste ano.

RÁPIDAS

* Os ditadores se consideram eternos.

*A temporada de evasivas se esgota: faltam 35 dias para o fim dos mandatos municipais.

* Às vésperas da posse de novos prefeitos, ouve-se muito: “Agora, vai de pior para melhor”.

* Deu no site: “Para o lugar de Geddel, Temer busca nome sem denúncias.” Precisará uma lente de aumento.

* Há governantes que, enquanto não realizam sonhos, sofrem pesadelos.

