Em clique raro, Dira Paes posa de biquíni em dia de praia com o filho

Por RedeTv!

Dira Paes surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto em seu Instagram nesta terça-feira (2). No clique, a atriz aparece de biquíni em um dia de praia com o filho caçula, Martim, de três anos.

“Pelas lentes do amor”, escreveu na legenda da imagem, que foi clicado pelo marido, Pablo Giannini. Além do pequeno, Dira Paes é mãe de Inácio, que vai completar 11 anos no fim de abril.

A atriz ganhou vários elogios, inclusive de amigas famosas. “Mulherão”, comentou Tatá Werneck. “Gata gata selvagem”, brincou Sophie Charlotte. “Muito Deusa!!!!”, disse Claudia Ohana. “Linda de morrer!”, afirmou Alice Braga.

Dira Paes está no ar na novela “Verão 90”, onde interpreta Janaína, mãe dos irmãos João (Rafael Vitti) e Jerônimo Guerreiro (Jesuíta Barbosa).

