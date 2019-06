Em coletiva da Seleção Brasileira, Alisson fala sobre retorno ao Beira-Rio e Tite volta a comentar caso Neymar

Tpor Kyane Sutelo

A seleção brasileira fez seu último treino antes do jogo contra Honduras, neste sábado (8), na preparação para a Copa América. Os trabalhos foram no Beira-Rio, que também será palco da partida deste domingo (9). Durante a coletiva de imprensa habitual, falaram com a imprensa dois gaúchos: o técnico Tite e o goleiro Alisson.

“É um momento muito feliz na minha carreira”, disse Alisson, que retorna a Porto Alegre, com a seleção, após ser campeão da Champions League, pelo Liverpool. Além do momento profissional, a frase se refere à espera do seu segundo filho com a esposa Natália. Ele ainda destacou o sentimento dentro do estádio colorado, onde atuou desde a base: “É a minha casa, eu cresci aqui dentro (…) fico muito feliz de retornar”.

Os temas tratados por Tite foram mais sérios. A maioria deles girou em torno de um único jogador: Neymar. O atacante está em um momento bastante turbulento. Após uma denúncia de estupro e uma acusação de divulgação de imagens íntimas da suposta vítima, o jogador sofreu uma lesão no pé direito — novamente — e foi cortado da Copa América.

O técnico da seleção disse que se preocupa com Neymar “como ser humano” e destacou sua importância como atleta: ” Meu sentimento é de preocupação, que ele esteja bem e com saúde. Ele é top 3 do mundo. Para mim, só se compara ao Hazard [belga, recém-contratado pelo Real Madrid], mas tem uma vantagem. Eles pensam na mesma grandeza, mas o Neymar executa mais rápido. É esse jogador que perdemos. Estou falando do atleta, não do resto que o envolve”, disse Tite.

Outra dúvida surgida foi sobre como substituir Neymar na equipe, com toda a relevância apontada pelo comandante da Canarinho. Um dos pontos principais foram os pênaltis e Tite revelou sua relação atualizada de batedores: “Couto, Gabriel, Firmino e Daniel. Nessa ordem”, listou ele, que afirmou que intensificarão os treinos com esses jogadores.