Em comemoração aos 246 anos de Porto Alegre, a Esquadrilha da Fumaça se apresenta na orla do Guaíba neste domingo

Para celebrar os 246 anos de Porto Alegre, a FAB (Força Aérea Brasileira) promoverá uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça na orla do Guaíba, neste domingo (25), às 16h. A atração faz parte da Semana de Porto Alegre.

Após seis anos sem sobrevoar a Capital gaúcha, a apresentação do EDA (Esquadrão de Demonstração Aérea), conhecido popularmente como Esquadrilha da Fumaça, também contará, a partir das 14h, com estandes da Força Aérea, onde os porto-alegrenses poderão tirar fotos com os macacões e os capacetes oficiais dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça, além de montar réplicas das aeronaves.

Haverá distribuição de brindes e revistas da FAB, inclusive para a criançada. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça está marcada para iniciar às 16h. Serão 40 minutos de espetáculo onde os sete pilotos e suas aeronaves A29 Super Tucano apresentarão cerca de 45 manobras de alta performance, algumas delas exclusivas, como o voo invertido em formação, especialidade da Fumaça, o que a difere das demais esquadrilhas do mundo e o que lhe rendeu, em 2006, um recorde no Guinness Book, ao voar com uma formação de 12 aeronaves em voo de dorso.

O show aéreo acontecerá no perímetro entre o Estádio Beira-Rio e a Usina do Gasômetro. A estrutura física do evento será montada na avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo às pistas de skate do Parque Marinha do Brasil e ao Anfiteatro Pôr-do-Sol. A última vez que a Esquadrilha da Fumaça se apresentou em Porto Alegre foi em outubro de 2012, na comemoração do Dia das Crianças e do Centenário do Colégio Militar.

Esquadrilha

Com mais de 65 anos de existência, a Esquadrilha da Fumaça possui uma equipe composta por dez pilotos e 20 membros, incluindo graduados especialistas em manutenção de aeronaves, carinhosamente chamados de Anjos da Guarda, comunicadores e médico. Com a nobre missão de apresentar demonstrações aéreas por todo o Brasil e pelo mundo afora, a Esquadrilha da Fumaça difunde a imagem institucional da FAB.

O Esquadrão de Demonstração Aérea localiza-se na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, no Estado de São Paulo. Desde julho de 2015, a Esquadrilha da Fumaça se apresenta com as novas aeronaves A-29 Super Tucano.

