Em coquetel, Sindha lança livro que revisita a história de Porto Alegre

Lançamento Livro Sindha 097“Essa história se torna interessante porque acontece em Porto Alegre. Somos nós, na cidade que amamos e que escolhemos para viver e investir”. Foi assim que o presidente do Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região, Henry Chmelnitsky, definiu a riqueza histórica e cultural presente no livro “Tradição e Arte em Receber”, lançado na noite de ontem, 17 de julho, durante coquetel no Memorial do Rio Grande do Sul. A obra é comemorativa aos 75 anos da entidade e retrata a trajetória dos primeiros restaurantes, bares e hotéis da Capital Gaúcha.

Ao longo de 192 páginas, o cotidiano de outras décadas é apresentado em detalhes, a partir de uma extensa linha do tempo dos estabelecimentos da gastronomia e da rede hoteleira da cidade, tudo isso acompanhado de fotos raras e ensaio contemporâneo dos ambientes. Neste trabalho de fôlego, o historiador Gunter Axt é o diretor executivo e coordenador de pesquisa, e integra a organização juntamente com Fernando Bueno, responsável pelo ensaio fotográfico contemporâneo, e Flávio Wild, que assina o design gráfico. Pedro Longhi está à frente da direção cultural.

Com as presenças do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, do secretário Estadual de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo Silva – representando o governador José Ivo Sartori -, do diretor do Memorial do RS, Dilmar Portela, além de demais autoridades, convidados e imprensa, o presidente do SHPOA – Sindicato de Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt, deu início à cerimônia de abertura. “Essa obra resgata as raízes não só do setor, mas de toda a nossa cidade. Aqueles que olharem o livro ficarão muito satisfeitos com a obra-prima que Gunter [Axt] fez”, afirmou.

Em seguida, o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky, fez questão de mencionar o caráter de “pertencimento” que a obra se propõe a despertar em toda a sociedade. “Este material tem a profundidade necessária para uma cidade que precisa de autoestima e é importante dizer que todos têm de fazer sua parte. É hora de entender que os cidadãos precisam desenvolver esse sentimento, e isso está aqui, dentro deste livro”, declarou.

Chmelnitsky ainda destacou o papel dos empreendedores que investem na Capital, tornando a valorização dos espaços, da diversidade gastronômica e das riquezas naturais uma ampla realidade. Ele encerrou parafraseando Gunter Axt, em suas considerações finais no livro, quando diz que “Porto Alegre é uma cidade resiliente e corajosa, e obstinados são seus cidadãos, as pessoas que moram, trabalham e investem no município, que metem a mão na massa e apontam novos caminhos e soluções”.

Lançamento Livro Sindha 089Na cerimônia, ao parabenizar o Sindha e autores, o prefeito elogiou o retrato fiel de uma cidade para investir e “se divertir”. “Aqui estão os registros das nossas tradições, dos nossos hábitos, da nossa cultura e do nosso empreendedorismo. Quando olhamos o livro, percebemos Porto Alegre como uma cidade para se divertir”, destacou. Marchezan ainda pontuou a importância de que a cidade seja para todos. “Temos que construir uma cidade para um milhão e meio de habitantes. Esse registro é extraordinário e mostra o que somos, o que fizemos, por que estamos aqui e aonde podemos chegar”, finalizou.

Já Victor Hugo lembrou que “só sabe para onde vai, quem sabe para onde vem”, enaltecendo a trajetória do Sindha. “Essa entidade tem uma história que orgulha cada um de nós e puxa a cidade para que as coisas aconteçam”, afirmou o secretário.

Lançamento Livro Sindha 001O coquetel também marcou a abertura da exposição, também no Memorial do RS, que apresenta diversas imagens retratadas no livro, vestuários antigos de passeio das décadas de 1920, 1940 e 1960, conhecidos como footing, uniformes de trabalho dos setores de gastronomia e hotelaria, além de outras curiosidades e materiais históricos. A exposição tem visitação gratuita e segue aberta até o dia 26 de agosto, de terça-feira a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 13h às 17h.

