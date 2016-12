Em Cuba, Lula diz que Fidel Castro foi o “maior homem do sÃ©culo 20”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu, na noite deste sábado (03), junto com Dilma Rousseff, à cerimônia realizada em homenagem a Fidel Castro em Santiago de Cuba. Os dois se sentaram, no evento, ao lado do atual presidente cubano, Raúl Castro. “Estou triste porque se foi o maior homem homem do século 20”, disse o ex-presidente brasileiro.

A cerimônia marcou o fim da Caravana da Liberdade, que, desde o dia 30 de novembro, está atravessando a ilha caribenha em um cortejo fúnebre com as cinzas de Fidel. A caravana percorreu cerca de 900 quilômetros desde Havana, no sentido contrário ao da marcha revolucionária que levou o líder comunista ao poder, em janeiro de 1959.

Neste domingo (04), em Santiago de Cuba, ocorre o funeral de Fidel, que morreu aos 90 anos. Lula e Dilma falaram à mídia estatal cubana quando chegaram à cidade, junto com o presidente boliviano Evo Morales.

“Fazia mais de 30 anos que éramos amigos, desde antes de eu ser presidente”, disse o petista. “Fazia muitos meses que eu queria vir a Cuba e ver Fidel, mas não foi possível. Quando soube da notícia, a maneira que encontrei de expressar meus pêsames foi escrever na parede ‘Viva Fidel’.”

Ainda segundo a mídia cubana, Dilma também se disse amiga de Fidel. “Creio que ele deu muito de sua capacidade de luta, foi um grande amigo nosso. Seu exemplo será eterno para a América Latina, nesse momento de dor, principalmente para o Brasil”, afirmou a petista.

