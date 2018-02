Em debate, os Caminhos do Rio Grande

Um seleto grupo de autoridades de relevo nacional estará debatendo os caminhos do Rio Grande do Sul, em um encontro que poderá gerar desdobramentos positivos em um futuro próximo. Será na 4ª edição do Fórum Caminhos do Rio Grande, uma iniciativa da Rede Pampa de Comunicação, no próximo dia 16, às 14h30min, na sede da Saba (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), em Xangri-Lá.

Grupo de debatedores

O grupo de debatedores é seletíssimo: o governador José Ivo Sartori, ao lado dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Carlos Marun, da Secretaria de Governo da Presidência da República, além do secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen. A mediação será do colega jornalista Armando Burd.

Repercussão positiva para 30 deputados

Alguns dos 30 deputados que votaram “Sim” ao projeto de adesão do estado ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal) relatam ao colunista que têm recebido cumprimentos pela decisão que tomaram. Alguns receberam até com surpresa essa receptividade ao voto que deram na tumultuada sessão desta semana.

Liminar estava sob risco

A decisão liminar do ministro Marco Aurélio, do STF (Supremo Tribunal Federal), corria risco de ser revertida, caso a proposta de adesão ao RRF fosse rejeitada,ou deixasse de ser votada nesta semana pelo Legislativo gaúcho. A decisão cautelar já significou, desde agosto, quase R$ 2 bilhões de economia para os cofres do Estado.

Otimismo na Fazenda



O secretário da Fazenda do Estado, Giovani Feltes, está otimista e espera que ainda no mês de março sejam fechadas as condições para o acordo de renegociação da dívida do Estado com a União.

Quitação da folha depende do ICMS

Em relação à quitação da folha de pagamento de janeiro dos servidores, toda expectativa aguarda o resultado da antecipação para o ultimo dia 8, no prazo para recolhimento do ICMS. Este mês, além de ser mais curto, não produz para o Estado qualquer receita-extra.

Gaúchos: campeões em ultrapassagens



Um relato das autoridades do policiamento rodoviário nas vias federais indica que o Rio Grande do Sul tem uma característica peculiar nos acidentes de trânsito com morte: a maioria decorre de ultrapassagens indevidas.

