Em decorrência de chuva, Oeste e Sul do Rio Grande do Sul entrarão em estágio de atenção

Duas regiões estão em estágio de atenção por causa da chuva nesta segunda-feira (22). No Rio Grande do Sul, na faixa que vai de Itaqui a Barra do Quaraí; a oeste, até a região litorânea, de Rio Grande ao Chuí, no Sul, devem ocorrer pancadas de chuva com raios, ventos fortes e risco de queda de granizo. Os alertas são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

A Climatempo Meteorologia informou que os gases e detritos liberados pelo vulcão Ubinas, que entrou em erupção na sexta (19), no Peru, já entraram na atmosfera brasileira, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. A poeira pode causar danos nas turbinas de aviões, mas também deixa o pôr do sol mais colorido, com tons mais fortes de rosa e roxo.

