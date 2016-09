Em depoimento ao Supremo, ex-diretor-geral da Câmara dos Deputados desmente Eduardo Cunha

Em depoimento em uma das ações penais da Lava-Jato contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ ) que tramitam no STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-diretor-geral da Câmara dos Deputados Sérgio Sampaio desmentiu pontos importantes da defesa do deputado afastado.

Chefe da área administrativa na gestão do peemedebista, Sampaio afirma que o então presidente da Câmara demitiu o responsável pela área de informática por suspeita de que ele tivesse relação com o vazamento à imprensa de informações técnicas que o ligavam ao esquema de corrupção da Petrobras.

“Logo após esse fato, o então presidente Eduardo Cunha achou que ele [o funcionário] teria tido alguma participação nesse episódio, fazendo algum tipo de denúncia contra ele, e achou por bem retirá-lo”, disse Sérgio Sampaio.

Ainda no depoimento ao Supremo, Sérgio Sampaio – hoje secretário da Casa Civil do governo do Distrito Federal – afirmou que a orientação da Câmara era a de que os deputados não repassassem a ninguém a senha “pessoal e intransferível” que usavam para acessar o sistema eletrônico da Casa.

Um dos argumentos do peemedebista é o de que seu nome aparece nos requerimentos suspeitos porque ele e a maioria dos outros deputados repassavam suas senhas a assessores. E que eles podem ter auxiliado a deputada Solange Almeida a elaborar os requerimentos. (Folhapress)

