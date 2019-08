Em derrota para Bolsonaro, o Supremo mantêve a demarcação de terras indígenas com a Funai porque o presidente não poderia ter reeditado uma medida rejeitada pelo Congresso

Na sessão em que o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) confirmou decisão que deixou a demarcação de terras indígenas na Funai (Fundação Nacional do Índio), o ministro Celso de Mello, o mais antigo integrante da Corte, aproveitou para passar recados ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a MP (medida provisória) de Bolsonaro — reeditando norma anterior que transferia a demarcação para o Ministério da Agricultura, mas que depois foi rejeitada pelo Congresso — revelou um comportamento que transgride a Constituição. Celso também alertou para a possibilidade de ocorrer um “processo de quase imperceptível erosão” das liberdades da sociedade civil.

“O comportamento do atual presidente da República, revelado na reedição de medida provisória, clara e expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional no curso da mesma sessão legislativa, traduz iniludivelmente uma clara, inaceitável transgressão à autoridade suprema da Constituição e representa uma inadmissível e perigosa transgressão ao princípio fundamental da separação de poderes”, disse Celso, acrescentando:

“O regime de governo e as liberdades da sociedade civil muitas vezes expõem-se a um processo de quase imperceptível erosão, destruindo-se lenta e progressivamente pela ação ousada e atrevida, quando não usurpadora, dos poderes estatais, impulsionados muitas vezes pela busca autoritária de maior domínio e controle hegemônico sobre o aparelho de Estado e sobre os direitos e garantias básicos do cidadão.”

Em janeiro, uma medida provisória anterior já previa, entre outros pontos, que a demarcação de terras indígenas ficaria com a Agricultura, e que a Funai seria ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ao analisar a medida, o Congresso devolveu essa função à Funai, e fez com que o órgão também voltasse para o Ministério da Justiça.

Mesmo assim, o presidente editou uma nova MP estabelecendo que a demarcação de terras indígenas seria do Ministério da Agricultura . Mas a Constituição proíbe que seja reeditada no mesmo ano medida provisória que tenha o mesmo conteúdo. Assim, em junho, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, deu uma decisão liminar suspendendo a validade desse trecho.

Nesta quinta-feira (1º), dez dos 11 ministros do STF referendaram a decisão de junho. Além de Barroso e Celso, votaram da mesma forma os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli. Apenas o ministro Alexandre Moraes não participou do julgamento.

Durante a sessão, foi levantada a possibilidade de dar um fim ao processo sem sequer analisá-lo. Isso porque, depois da liminar de Barroso em junho, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu para a Presidência da República o trecho da MP que transferia a demarcação de terras indígenas da Funai para a Agricultura, sob o argumento de que havia uma repetição do teor de outra MP.

Em uma transmissão nas redes sociais na noite desta quinta, Bolsonaro disse que a Justiça está “se metendo em tudo”.

“Está uma briga, porque a Justiça em cima da gente, que quer que a gente mantenha radares multando você. É a Justiça, lamentavelmente, se metendo em tudo”, afirmou o presidente, sem citar a decisão desta quinta-feira do STF.

Nesta quinta, Barroso entendeu que não era o caso de encerrar o processo, mas de dar continuidade a ele. A decisão tomada agora pelo plenário também foi cautelar, ou seja, não é ainda a análise definitiva sobre a questão. Não há previsão ainda de quando isso vai ocorrer.

“Penso que a manifestação do presidente do Senado foi um ato político, legítimo. Mas, no próprio âmbito do Congresso eles depois constituíram a comissão mista. Portanto o processo legislativo continuou. Houve uma manifestação legítima, quase de indignação do presidente do Senado, mas o processo legislativo continuou”, disse Barroso.

Deixe seu comentário: