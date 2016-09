Em despedida de Serginho, seleção de vôlei masculino derrota Portugal

A seleção masculina de vôlei, ouro nos Jogos Olímpicos há duas semanas, voltou a derrotar Portugal no chamado Desafio de Ouro disputado neste domingo (04). Na despedida do líbero Serginho, a equipe enfrentou o forte calor de Brasília e conseguiu vencer o amistoso por 3 sets a 1 (25/20, 20/25, 25/21 e 15/8 ). A festa no Estádio Mané Garrincha contou com a presença de 40 mil pessoas.

A partida foi a última de Serginho com a camisa da seleção brasileira. Ele tem quatro medalhas olímpicas no currículo: ouro de Atenas-2004, prata em Pequim-2008 e Londres-2012, e ouro novamente na Rio-2016. Ele se despede aos 40 anos como um dos grandes ícones da história do vôlei nacional. Outro que pode estar deixando a seleção é Lipe, ponteiro de 32 anos que foi muito bem na Olimpíada do Rio de Janeiro.

