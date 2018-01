Em dez dias, a Brigada Militar recuperou cerca de 200 veículos roubados em Porto Alegre

A BM (Brigada Militar) recuperou 196 veículos furtados ou roubados nos dez primeiros dias da Operação Avante em Porto Alegre. A ação foi lançada no dia 18 de janeiro para reduzir esses crimes na Capital.

A operação também registrou 174 prisões, entre flagrantes, foragidos e mandados de prisão. No mesmo período, foram apreendidas 33 armas, 652 munições e mais de 8 mil quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack.

Um efetivo de cerca de 200 policiais militares, de oito pelotões, atuam na Zona Norte da cidade, nos bairros Rubem Berta, Passo das Pedras, Jardim Itu-Sabará, Vila Ipiranga, Vila Jardim e Petrópolis. Na Zona Sul, o policiamento foi intensificado nas áreas do complexo da Vila Cruzeiro, nos bairros Menino Deus, Azenha, Cavalhada e Assunção. Na área central, o foco são os bairros Floresta, Rio Branco e Santa Cecília.

O comandante do CPC (Comando de Policiamento da Capital), coronel Jefferson de Barros Jacques, coordenador da operação, lembrou que a intenção é neutralizar o latrocínio, muitas vezes consequência do roubo de veículos. “Pedimos que as pessoas usem o 190, pois quanto mais rápido um roubo de veículo é informado, mais rápido temos a capacidade de reação, cerco, prisão, captura e recuperação”, explicou.

No ano passado, o CPC registrou um índice de 57% de recuperação de veículos roubados, além de um grande número de prisões em flagrante, que decorrem da ação imediata, e também de prisões pós-roubo, que é o flagrante por receptação.

De acordo com o comandante-geral da BM, coronel Andreis Silvio Dal’Lago, a Operação Avante Visibilidade trabalha com planejamento estratégico, ênfase na operacionalidade, visibilidade do policiamento ostensivo e ações de saturação em áreas determinadas. “A atuação dos policiais militares está concentrada especialmente em bairros da Zona Norte de Porto Alegre, onde a incidência de crimes é maior. Estamos ocupando logradouros e parques, abordando, executando ações de barreira e patrulhas de contenção, proporcionando mais proteção e aumentando a percepção de segurança para a população”, destacou.

Segurança no feriadão

O CPC da BM executa operações na saída e no retorno do feriadão desta sexta-feira (2), data religiosa em que se comemora o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes (feriado municipal em Porto Alegre).

A Operação Boa Viagem acontece a partir desta quinta-feira (1º), na Rodoviária de Porto Alegre. A ação prevê o emprego de efetivo do 1º BOE e do 9º Batalhão de Polícia Militar, com apoio de cães.

No fim da tarde de domingo (4), o CPC promove a Operação Retorno Seguro. A ação termina na madrugada de segunda-feira (5). A operação consiste em manter equipes estrategicamente posicionadas nos acessos à Capital no retorno do feriadão.

Os pontos estratégicos da Operação Retorno Seguro serão a rótula da Fiergs, a Rodoviária de Porto Alegre, Lomba do Pinheiro com Bento Gonçalves e proximidades do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

O tenente-coronel Marcelo Tadeu Pitta Domingues, respondendo pelo comando do CPC, afirmou que a iniciativa acontece pela grande circulação de pessoas. “O objetivo é aumentar a sensação de segurança a todos que estarão saindo e retornando a Porto Alegre”, alertou.

Deixe seu comentário: