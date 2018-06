Em Diário Oficial, Promotoria ridiculariza coronel

Deu no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas. O comandante da Polícia Militar amazonense, David Brandão, foi ridicularizado em portaria que instaura inquérito para apurar a falta de viaturas de quatro rodas em Japurá (744 km a oeste de Manaus), na fronteira com a Colômbia e rota do tráfico de drogas. Ele foi chamado de “Coronel Pau Mole” na portaria.

