Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Em 2019, plataforma atingiu o número de 500 milhões de usuários. Foto: Reprodução Em 2019, plataforma atingiu o número de 500 milhões de usuários. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um levantamento realizado pela Cuponation demonstrou que nos últimos dois anos o Instagram teve um aumento de 230% em seu número de usuários. Conforme o estudo, a plataforma tinha 150 milhões de usuários em 2017, enquanto neste ano atingiu a marca de 500 milhões.

Segundo os dados do mesmo levantamento, sobre redes sociais no geral, as três regiões que mais concentram usuários, na ordem, são: Ásia Oriental (70%), América do Norte (70%) e Norte da Europa (67%). Na quarta posição, aparece a América Latina, com 66% da população ativa nas plataformas online e/ou aplicativos.

Um estudo anterior, realizado pela mesma empresa, apontou também que o Instagram é uma das redes sociais prediletas dos brasileiros, que utilizam a plataforma cerca de 1h30 por dia. Este levantamento foi feito com cerca de 300 jovens de classe média e com idades entre 18 e 25 anos.

