Em dois anos, o Brasil deixou de ser o quarto maior mercado de carros do mundo, caindo para a décima posição

O Brasil vende e produz atualmente pouco mais do que a metade dos veículos que nos tempos de auge da indústria, no início da década. Em dois anos, o País deixou de ser o 4º maior mercado de carros do mundo, caindo para a 10ª posição.

De janeiro a setembro deste ano, as montadoras entregaram 45,7% menos carros, caminhões e ônibus do que no mesmo período de 2013, que foi o último com recorde da produção antes da crise, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Nos primeiros nove meses deste ano, saíram das fábricas 1,55 milhão de unidades contra 2,86 milhões em 2013. Até setembro, o nível deste ano para a produção era o pior desde 2003. Ou seja, a crise fez a indústria automobilística brasileira recuar 13 anos.

O movimento é consequência direta da queda nas vendas de veículos novos, que acontecem pelo quarto ano seguido. De janeiro a setembro, o volume de emplacamentos foi 46% menor do que o mesmo período de 2012, quando houve o último marco histórico.

Naquele ano, foram vendidos 2,789 milhões de carros, caminhões e ônibus até setembro; neste ano, 1,5 milhão, que equivale ao nível de 2006. (AG)

