Em entrevista exclusiva para TV PAMPA, Eduardo Bolsonaro comenta sobre nudes: “já cheguei a receber”

Na noite desta terça-feira (28), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) participou do programa da TV PAMPA “Luciana By Night”. Durante um momento descontraído na entrevista comandada pela comunicadora Luciana Gimenez, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi questionado se a esposa Heloísa Wolf acompanha suas redes sociais e mensagens que ele recebe, o deputado federal afirma que sim e ainda admite que já recebeu nudes quando utilizava a rede social Snapchat.

O deputado também revelou que está endividado por causa do casamento, que aconteceu no último sábado (25). Ao falar sobre o casório com a psicóloga, Eduardo explicou que tem dívidas da cerimônia para pagar e que até pegou empréstimo para a lua de mel. “Estou endividado até.. Se eu falar o pessoal não acredita, mas peguei até um empréstimo para ir passar a lua de mel nas Ilhas Maldivas“, revelou. Ele também falou sobre os planos de aumentar a família: “Se depender de mim, gostaria de ter uma família numerosa. Três seria bacana. Nós, cristãos, temos que povoar o planeta Terra“, completou.

Confira a entrevista completa:

