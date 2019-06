Em estado crítico, Agnaldo Timóteo é transferido de hospital em Salvador para São Paulo

Agnaldo Timóteo foi transferido na manhã deste sábado (8) para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ficará na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O cantor de 82 anos estava internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, na Bahia, desde o dia 21 de maio, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Antes, recebeu atendimento em Barreiras, no oeste baiano.

Para reduzir os riscos na transferência, o artista viajou entubado e respirando por aparelhos. O embarque rumo à capital paulista foi realizado por volta das 7h20.

O último boletim médico, divulgado na sexta-feira (7), relatou que o quadro de saúde de Agnaldo Timóteo era “crítico” após um “retrocesso do padrão neurológico”. Por isso, foi necessário realizar ventilação por máscara pressurizada.

“Agnaldo Timóteo vinha em curva progressiva de melhora, porém, nas últimas 12h, ocorreu retrocesso do padrão neurológico. Por essa razão, está realizando ventilação por máscara pressurizada e pode haver necessidade de retorno à respiração por aparelhos. No momento, o quadro é crítico”, diz o comunicado.

Com fragilidade imunológica, resultado da idade avançada com doenças associadas, o cantor acabou desenvolvendo infecções, tratadas com antibióticos fortes na última semana.