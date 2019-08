Em evento com líderes femininas, o governador gaúcho ressaltou a presença majoritária de mulheres na administração estadual

Durante palestra no “2º Fórum de Mulheres em Conselhos”, o governador Eduardo Leite afirmou “ser uma honra” poder contar com a presença feminina em 62% da força de trabalho ligada ao Executivo estadual. O evento foi realizado na manhã dessa quinta-feira em Porto Alegre.

O chefe do Executivo se referiu, no caso, ao fato de que 74,7 mil dos 132,8 mil postos ativos da administração direta e indireta estão com mulheres. Frisou, ainda, que 3,1 mil dos 5,4 mil dos cargos de chefia no Rio Grande do Sul são ocupados por elas, o que representa, por sua vez, um índice de 57%.

“No meu gabinete, quase 90% dos cargos de chefia são de mulheres, sendo o setor líder nesse quesito”, autoelogiou-se, diante de uma plateia formada por um grupo de aproximadamente 60 mulheres. “Isso não é melhor nem pior, mas significa que confiamos na capacidade de liderança feminina e daremos sempre e cada vez mais oportunidades nesse sentido.”

A fala foi registrada já na abertura do Fórum, quando ele havia sido chamado a discorrer sobre os desafios e perspectivas econômicas e políticas de recuperação do Rio Grande do Sul. O governador reforçou que a sua gestão está centrada em “realidade, transparência, diálogo e respeito”, com ações divididas entre a agenda de combate à crise fiscal e a agenda de desenvolvimento.

Promovido pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) no Instituto Ling (bairro Três Figueiras), na Zona Norte da Capital, o evento teve como foco justamente o desenvolvimento de lideranças femininas gaúchas para conselhos de administração, fiscal ou consultivo de empresas.

Figuras de destaque no atual governo do Estado, as secretárias Tânia Moreira (Comunicação) e Leany Lemos (Planejamento, Orçamento e Gestão) também subiram ao palco, a fim de compartilhar experiências profissionais e discutir aspectos políticos, econômicos e sociais do atual cenário gaúcho. E elas aproveitaram a deixa do chefe do Executivo para avaliar a presença feminina nos altos escalões da gestão do Palácio Piratini iniciada em janeiro.

O evento

O Fórum Mulheres em Conselho do IBGC no Rio Grande do Sul é apoiado pelo WCD (Women Corporate Directors) e pelo 30% Club. Participam da iniciativa 50 profissionais, incluindo conselheiras de administração, integrantes de empresas familiares e executivas de postos avançados nos setores público ou privado. Nessa segunda edição do evento, os temas foram divididos em seis módulos:

– Desafios e perspectivas da participação feminina em conselhos;

– Responsabilidades legais dos conselhos de administração;

– Jornada e construção para ser conselheira;

– Monitoramento do Desempenho Empresarial como ferramenta;

– Visão sistêmica e de inovação tecnológica, mercadológica e geracional;

– Experiência prática: casos reais de empresa familiar e de capital aberto, listada em bolsa de valores.

