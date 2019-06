O governador Eduardo Leite foi um dos palestrantes do 15° Seminário de Benchmark dos Diários do Sul do Brasil e destacou a importância de jornais para a agenda de modernização do RS. Organizado pela Associação dos Diários do Interior do RS (ADI-RS), o evento reuniu, nesta segunda-feira (24), representantes dos 24 jornais que integram a entidade.