Em evento de procuradores do Estado em Gramado, o governador gaúcho ressaltou o talento e o protagonismo dos profissionais

O governador Eduardo Leite participou sexta-feira (2) do encerramento do 3º Congresso dos Procuradores dos Estados da Região Sul e da abertura do 28º Encontro dos Procuradores do Estado do RS, em Gramado. Em seu pronunciamento, o governador falou sobre as dificuldades que um governante enfrenta para concretizar políticas públicas diante de contestações judiciais que desaceleram processos, e da importância da procuradoria para auxiliar com os impasses. Ele também ressaltou o talento e o protagonismo dos profissionais.

“É necessário compatibilizar os processos da democracia e a entrega de resultados para os quais o governo é eleito para concretizar, e destaco a procuradoria como advocacia consultiva como protagonista na entrega de resultados para a sociedade”, afirmou Leite.

O governador deu como exemplo o caso do rompimento do contrato do Cais Mauá. “Tive a oportunidade, primeiro como prefeito e agora como governador, de experimentar a capacidade e os talentos que temos na nossa procuradoria. O caso do Cais Mauá foi uma decisão forte, mas muito bem embasada tecnicamente, capaz de ser sustentada”, disse.

O procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, também falou durante o painel de encerramento do evento e disse que o função da PGE (Procuradoria-Geral do Estado) é das mais democráticas porque “cada vez mais a autoridade executiva tem o seu poder reduzido e a procuradoria está ao lado de quem foi eleito pelo povo para garantir que sejam realizadas as políticas públicas necessárias”, explicou.

Costa citou como exemplo o caso da liminar que trata do impedimento do retorno ao Estado de chefes do crime organizado presos no sistema federal em Rondônia, concedida após mandado de segurança solicitado pela procuradoria: “Isso permitiu que trouxéssemos segurança ao nosso Estado”.

Na abertura do 28º Encontro dos Procuradores do Estado do RS, logo após o final do congresso, Leite assinou um decreto que institui a Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro de Couto e Silva, que vai promover, coordenar e orientar a formação e a qualificação profissional de membros e servidores da PGE.

A escola irá realizar palestras, cursos e eventos para aperfeiçoamento dos profissionais.

Vocação empreendedora

Eduardo Leite também participou da terceira edição do Gramado Summit, evento considerado um dos principais de brainstorming do Brasil, que se encerrou também na sexta-feira, em Gramado. Nos últimos três dias a Serra foi cenário para a inovação, troca de ideias e conexão entre empreendedores digitais.

Com mais de 100 empresas expositoras entre startups e grandes marcas, o evento atraiu cerca de 4 mil pessoas por dia buscando trocar experiências e ampliar projetos com investidores e clientes.

Acompanhado do prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, Leite conheceu os estandes das startups e alguns de seus produtos digitais. Em sua fala para o público do evento, o governador disse que a grande riqueza de Gramado não está apenas nas suas paisagens, mas sim na força de trabalho das pessoas que fazem a cidade acontecer. “Gramado é um grande exemplo de sucesso empreendedor e eventos como o Gramado Summit me enchem de otimismo, confiança e entusiasmo no futuro do Rio Grande do Sul”, afirmou.

O governador lembrou ainda que foi criada a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para que o governo cumpra o papel de alavancar a construção de uma nova economia baseada na tecnologia, no empreendedorismo e na inovação.

“Queremos fazer pipocar eventos como este de hoje. No fm do mês vamos lançar o programa Inova RS e virão outros que vão estimular a inovação no Estado”, afirmou.

Em julho, Gramado recebeu o Troféu Cidade Inteligente 2019, em São Paulo. O prêmio, de acordo com o prefeito, é um reconhecimento pelo investimento no segmento da inovação que “agrega grande valor, não é poluente e atrai grandes cabeças para o município”, acrescentou.

Durante a visita, Leite recebeu da organização do Gramado Summit, que é a mesma responsável pelo Festival de Turismo de Gramado, um convite para o evento, que ocorre em novembro.

Estado tem ambiente favorável para inovação

O Rio Grande do Sul é reconhecido por ter um ambiente de inovação que estimula o desenvolvimento de uma nova matriz econômica para geração de emprego e renda.

O Estado tem três das melhores universidades do país, 27 polos tecnológicos, 24 incubadoras de empresas e mais de 1.000 startups, além de qualificar mais de 2 mil doutores por ano, tendo a segunda maior densidade desse grau acadêmico, perdendo apenas para o Distrito Federal.

