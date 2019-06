Em exclusiva, namorada de Rafael Miguel desabafa sobre o assassino: “Ele nunca foi meu pai”

Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel, deu entrevista exclusiva para o programa da Rede Pampa “A Tarde É Sua” desta quinta-feira (13). A menina falou sobre a morte do namorado, de 22 anos, e dos pais dele no último sábado (8). O pai da jovem, Paulo Cupertino Matias, continua foragido.

Na conversa que teve com o repórter Bruno Tálomo, Isabela recordou o momento que antecedeu o crime cometido pelo pai dela na porta da casa: “Os pais do Rafael insistiram em uma conversa e depois disso ele disse que não ia conversar com ninguém e atirou”, contou.

Questionada sobre a sua relação com o pai, Isabela disse ainda que já não conversavam antes, quem dirá agora. “O que tem que ser feito é só a Justiça (…) Ele nunca foi meu pai, nunca fez questão de estabelecer uma relação saudável comigo”, desabafou.

O pai dela teve a prisão temporada decretada nessa terça-feira (11), mas Isabela disse não acreditar que ele se entregará à polícia. A jovem solicitou medida protetiva contra o assassino e o irmão dele, seu tio. “O medo existe, claro. A essa altura a gente espera qualquer coisa”, lamentou.

Deixe seu comentário: