Em fase de conclusão, obras de Centros da Juventude são vistoriadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento

Uma equipe do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) visitou o andamento das obras dos CJs (Centros da Juventude). Em fase de conclusão, os prédios estão localizados nos bairros Rubem Berta, Cruzeiro, Restinga e Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e no município de Alvorada.

Joel B. Korn e Franz Ibanez vieram de Washington para acompanhar os trabalhos nos prédios. Eles foram recebidos por jovens nos Centros, que realizaram rodas de conversas para apresentar os objetivos do POD (Programa de Oportunidade e Direitos) e relatar a rotina nos CJs.

No encontro, na segunda-feira (11), foram apresentados o modo de gestão dos CJs e os focos específicos demandados por cada comunidade. Durante a visita, a coordenadora do Escritório de Projetos do POD, Carolina Motta, e o diretor do Departamento de Políticas para a Juventude da SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), Alvaro Lottermann, prestaram assistência para a comitiva.

Segundo o governo, foi importante a missão de supervisão dos especialistas em operações do BID, porque possibilitou que eles verificarem como os CJs são importantes na vida dos jovens que os frequentam. Regularmente, a equipe do BID vem a Porto Alegre para acompanhar o andamento do POD, desenvolvido pela SJCDH.