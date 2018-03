Em Fernando de Noronha, tubarões em massa assustam a população

No arquipélago de Fernando de Noronha, tubarões em massa estão se aproximando dos turistas e assustando a população. Esses peixes são normais nesta época do ano, mas agora estão aparecendo em grande número.

Os tubarões de Fernando de Noronha estão atacando os pescadores, chegando perto dos turistas e disputando as sardinhas com os pescadores. Eles costumam se aproximar nesta época do ano, mas agora chegaram em massa.

Foi registrada uma imagem em que dois surfistas estão em suas pranchas e um grande tubarão passa bem pertinho deles. Tratava-se de um tubarão-limão, que, na verdade, se defendeu do surfista, pois não é uma espécie perigosa. Os turistas chegam a entrar na água rasa para fotografar os filhotes de tubarões, mas se esquecem de que os pais deles podem estar por perto.

Em uma das três únicas praias onde a pesca de sardinha é permitida, os pescadores enfrentam as ondas e nem se preocupam com os tubarões que também estão ali. Mas a grande aventura é entrar com os barcos na rebentação das ondas. Em alto mar, nas paredes do vulcão que deu origem ao arquipélago, os tubarões estão atacando os peixes fisgados pelos pescadores.

Fernando de Noronha é conhecida como o Paraíso dos Golfinhos, mas, de vez em quando, pode chamá-la de “A Ilha dos Tubarões”.

